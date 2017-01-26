Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Valilik'ten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu kapsamda yapılan çalışmalarda il merkezinde 3, Bulanık ilçesinde 6 ve Malazgirt ilçesinde 1 şahıs olmak üzere toplam 10 şahıs, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapmak suçundan adli mercilere sevk edilmiş olup, tahkikatları devam etmektedir."
Açıklamada, her türlü suç ve suçluya karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.
Muş'ta Sosyal Medyadan Terör Örgütü Propagandası İddiası
Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Muş'ta sosyal medyadan terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia edilen 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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