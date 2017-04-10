Muş'ta Sağlıkçılardan Örnek Davranış

Muş Devlet Hastanesi kadın doğum hastalıkları ve genel cerrahi uzmanları engelli vatandaşlara akülü araç hediye etti.



Uzmanlar tarafından alınan akülü araçlar, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinde sahiplerine teslim edildi.



Dr. Fatih Dölek, engelli bireylerin mutluluklarına bir kez daha ortak olduklarını ve bu durumun çok sevindirici olduğunu söyledi.



Muş'a geldiği günden bu yana engelli bireylerin ihtiyaçları için çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Dölek şöyle konuştu:



"Bu bağlamda daha önceden de birçok engelli kardeşimize akülü araç dağıtımı yaptık. Bundan sonra da ihtiyaç sahiplerine akülü araç verme çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugün burada dağıttığımız akülü araçlarımızı da Muş Devlet Hastanesi genel cerrahi ve kadın doğum doktorları kendi aralarında topladıkları paralarla alıp engelli kardeşlerimize hediye etti. Umarım bu hediye edilen akülü araçlarla engelli vatandaşlarımız rahatlarına kavuşur. Okula gitmek isteyen okuluna, çarşıya çıkmak isteyen de çarşısına rahatlıkla gidebilir. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."



Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burçin Doruk Oktay da bu projede Dölek'in kendilerine öncülük ettiğini ifade ederek, "Çok mutluyum. Çünkü kız çocuğumuz bu araçla okula gidebilecek. Diğer amcamız ise dışarıya çıkabilecek. Bu bir başlangıç. Bu işe gönlümüzü verdik. Ekonomik olarak tabi ki katkı vermeye devam edeceğiz." dedi.