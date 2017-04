Muş'ta sağanak yağmur sele döndü, heyelan hayatı felç etti

2 gündür etkili olan yağıştan dolayı çok sayıda ev sular altında kaldı

Yağışlar köy yollarını tahrip etti, menfezleri yıktı



MUŞ - Muş'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi, çok sayıda evi su bastı, yollar tahrip oldu, menfezler yıkıldı.

Kentte perşembe günü başlayan ve 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağmur ve karların erimesinden dolayı 40 dolayında ev su altında kalırken, bazı köy yolları tahrip oldu. Yağışlardan en fazla etkilenen köylerden biri olan merkeze bağlı Ilıca köyünde, 3 ev yağışlardan dolayı yıkıldı. Yıkılan evlerde kimsenin olmaması faciayı engellerken, köy ile şehrin bağlantısını sağlayan 2 farklı yolda da heyelandan dolayı ulaşıma kapandı. Bölgeye giden İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, köyde hasar tespit çalışması başlatırken, Kızılay da köylülere gıda malzemesi dağıttı.

"Gıda malzemeleri derenin karşısına atıldı"

Köyün üst kısmından geçen Ilıca Deresi'nin taşması sonucu evlerinin olduğu mahallede mahsur kalan köylüler, dere yatağına sürüklenen ağaç kütüklerini köprü olarak kullandı. Kütüğün üzerinde geçerek Kızılay ekiplerine ulaşan bazı köylüler, aldıkla gıda malzemelerini derenin karşısında bekleyen yakınlarına attı.

"Kütükleri köprü olarak kullanıyoruz"

Şiddetli yağmurdan dolayı köylerinin su altında kaldığını belirten Mehmet Sait Bozkurt isimli vatandaş, "Dün akşamdan beri şiddetli yağmurun ardından Ilıca köyü komple suyun altında kalmış. Halimizi görüyorsunuz, her taraf taşkın, her taraf heyelan. Hiçbir şey kalmamış. Taşkın, bazı bölgelerden buraya kütük getirmiş. Biz de kütükleri köprü olarak kullanıp karşıya geçiyoruz" dedi.

Köyde akrabalarının yaşadığını ifade eden Ferman Güler isimli vatandaş ise, heyelandan dolayı yolu göçtüğünü ifade ederek, "Gece bize telefon geldi. Köyde sel olduğunu söylediler. Biz de buraya kadar gelebildik. Gördüğünüz gibi, şiddetli yağmurun ardından köyün her tarafını su basmış ve birçok evi yıkmış. Şu anda köy heyelan tehdidi altındadır. Şu anda ulaşım ağaç kütüklerinin üzerinden yapılıyor" diye konuştu.

Köylülere gıda malzemesi dağıtan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar da şöyle konuştu:

"Muş merkeze bağlı Ilıca köyünde sel olduğu ihbarını aldık. İhbarın ardından bölgeye geldik. Burada heyelan ve taşkınlardan dolayı ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Kendimizle beraber getirdiğimiz gıda maddelerini köylülerimize teslim ettik."

"Onlarca ev sular ve yollar taşkından etkilendi"

Öte yanda Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, il genelinde aşırı yağışlardan dolayı birçok evin su baskınından etkilendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkeze bağlı Alagün köyünde 15 ev, Bulanık ilçesinin Güzeltepe köyünde 4 ev su baskınından etkilenmiştir. Merkeze bağlı Ağıllı ve İnardı köyü arasındaki köprü yıkılmıştır. Ayrıca, Hasköy'ün Umurca köyünde 11 ev, Kültür ve Sunay mahallelerindeki evler, merkeze bağlı Muratpaşa mahallesinde 3 ev, Ilıca köyünde 5 aile su baskınından etkilenmiştir."

Akçaarmut köyünde bir evin yıkıldığı ve göçük altında kalan çocuğun kurtarıldığı bildirilen açıklamada, "Arama kurtarma ekiplerimiz olay yerlerine intikal etmiş olup, meydana gelen hasarların tespiti için teknik personel görevlendirilmiştir" denildi.

Açıklamada, mağdur aileler için Türk Kızılayı ile irtibata geçildiği ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

