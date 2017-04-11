Muş'ta Referandum Toplantısı
Muş’ta, AK Parti’nin çeşitli kademelerinde görev yapmış siyasetçiler referandum öncesi bir araya geldi.
Muş'ta, AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yapmış siyasetçiler referandum öncesi bir araya geldi.
Kentteki bir otelin restoranında düzenlenen toplantıya AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı Namık Ergün ile eski milletvekilleri, belediye başkanları, il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleriyle partinin çeşitli kademelerinde görev yapmış siyasetçiler katıldı. Toplantıda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Feyat Asya, birlik ve beraberlik içerisinde referandum a gireceklerini söyledi. Muş'a hizmet yolunda daha önce görev yapmış büyüklerden tecrübe edindiklerini ifade eden Başkan Asya, bu anlayışla kendisine layık görülen görevi icra etmeye çalıştığını söyledi. AK Parti'nin mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğunu kaydeden Başkan Asya, bu partiye yakışır bir şekilde hizmet sunmaya devam edeceklerini belirtti.
Her türlü yapıcı eleştirilere açık olduklarını vurgulayan Başkan Feyat Asya, talep ve önerilerin memleketin hayrına olacağı anlayışı ile sürekli değerlendirdiklerinin altını çizerek, oturduğu koltuğun kendisini asla Firavun'laştırmayacağını söyledi.
Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve parti teşkilatıyla birlikte tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini ve çok sayıda köy gezisi yaptıklarını ifade eden Başkan Asya, "Milletvekilimiz, il başkanımız, parti üyelerimiz ile birlikte Muş'u karış karış gezdik ve gezmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızı, yeni sistem ile ilgili bilmeleri gereken veya merak ettikleri konularda kendilerini bilgilendiriyoruz. Bu bizim boynumuzun borcudur. Biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğru bir karar olduğunu söylüyor ve gerekçeleri ile bunu halkımıza anlatıyoruz. 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği referandum u bizler için bir dönüm noktasıdır. Burada çıkacak 'evet' ile Türkiye'deki siyasi istikrarsızlık sona erecek, koalisyonların devri tarihe karışacak. Ülke yönetimindeki çift başlılık sona erip, siyasette ve bürokraside karar alıp karar vermek daha da hızlanacak. Bu da ülke kalkınmasına katkı sunacak. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ülkemiz daha da büyüyecek ve güçlenecek. Sandıkta verilen her 'evet' oyu Türkiye'nin daha da güçlenmesini sağlayacak. Halkımızın bunlardan haberdar olmasını sağlıyoruz. İnşallah referandum da halkımızın güçlü 'evet'i ile bu ülkeyi daha ileriye taşıyacağız" dedi.
Konuşmasının sonunda görev süresindeki çalışmalarla ilgili katılımcıları bilgilendiren Başkan Asya, birlik ve beraberlik içinde çok daha iyi hizmetleri getirebileceklerini vurguladı. - MUŞ