Muş'ta Referandum Kutlaması

Muş'ta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi değişikliği nedeniyle yapılan referandum da 'evet' çıkması üzerine bir araya gelen yüzlerce kişi, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.



Kentte oy sayım işlemleri tamamlandı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre il genelinde 224 bin 854 seçmenden 177 bin 442 seçmen sandık başına gitti. Kullanılan oylardan geçerli olan 172 bin 392 oydan, 87 bin 314 evet oyu çıkarken, 85 bin 78 oy da hayır çıktı. Kesin olmayan resmi sonuçlara göre yüzde 50,65 oranında evet oyu çıkmasının ardından, vatandaşlar kutlama yaptı. Belediye Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, halay çekip evet oyu almanın sevincini yaşadılar. Meydanı dolduran kalabalığa AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve Belediye Başkanı Feyat Asya hitap ederek, elde edilen başarının önemine değindiler. Buradaki kalabalık; daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Bahçeli lehine sloganlar atarak Muş Valiliğinin önüne geldiler. Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, başarının halkın başarısı olduğunu ifade ederek, kararın milletin kararı olduğunu söyledi. Asya, "Bu başarıyı gösteren bütün halkımıza, yaşlımıza, engellimize, kadınımıza, gencimize, teşkilatlarımıza, milletvekilimize, belediye başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimize, meslek odalarımıza, esnafımıza, kanaat önderlerimize, bir bütünlük sergilemek suretiyle 15 Temmuz'da bu meydanı dolduran halk, 16 Nisan'da sandıkları patlatmak üzere ve birliğin, beraberliğin mesajını bütün dünyaya haykırmıştır. Milletimiz Hollanda'ya haykırmıştır, Almanya'ya haykırmıştır, İsveç'e haykırmıştır. Hulasa bu şer odaklarının birleşmesine dur demiştir. Belediye Meydanı'nı hıncahınç dolduran halkımız tarafından yeni bir destan yazılmıştır. Bu bir başarıdır. Bunu halkımızla birlikte başarabildik, teşkilatlarımızla birlikte başarabildik ve bunu Türkiye'deki bütün milletimize armağan ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi daha güçlü kılmak adına bir mesaj olarak algılanmasını istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında, arkasında yürümek suretiyle bu mesaj verilmiştir. Bu mesaj bütün milletimize hayırlı, mübarek olsun diyorum" diye konuştu.



Sıkmadıkları el, çalmadıkları kapı kalmadığını dile getiren Başkan Asya, "Girmediğimiz ev, gitmediğimiz köy, gitmediğimiz belde, gitmediğimiz ilçe kalmamıştır. Halkımızla adeta kucaklaşmış bulunmaktayız ve halkımızda karşılığını ziyadesiyle vermiştir. Bu anlamda halkımıza bir kez daha minnettarız" dedi.



Kentte kutlamalar devam ediyor. - MUŞ