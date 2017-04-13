Muş'ta PKK Operasyonunda 5 Tutuklama

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda aralarında Kuzey Irakta'ki kamplarda silah eğitimi alan bir teröristin de olduğu 5 kişi tutuklandı.



Muş Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 2015 yılında terör örgütünün kırsal alanına katılım yapan ve örgütün Kuzey Irakta'ki kamplarında silah eğitimi alan Ecrin kod adlı şüphelinin Varto İlçesinde bir eve geldiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, "Özel Harekat birimleri destekli yapılan operasyonda; Ecrin kod adlı terör örgütü mensubu ve PKK/KCK silahlı terör örgütünün kırsal alandaki unsurları ile ilimizde bulunan terör örgütü milis/işbirlikçileri arasında kuryelik yapan 3 şahıs daha yakalanmıştır. Ayrıca yapılan sorgulamalar neticesinde terör örgütünün şehir yapılanması ile dağ kadrosu arasında kuryelik yaptığı tespit edilen 2 şahıs daha yakalanmış olup toplam 6 şahıstan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs serbest kalmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliği için ilimiz genelinde terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - Muş