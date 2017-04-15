Muş'ta PKK'dan 8, Fetö'den 1 Kişi Tutuklandı

MUŞ'ta PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyonda 8 kişi tutuklandı. Varto ilçesinde bir askeri personel FETÖ/PDY'den cezaevine girdi.



Malazgirt ilçesine bağlı Hancağız köyünden PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli örgütsel dokümanlar, dijital malzemeler ile bir Glock marka silah ve 3 av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınanlardan 7'si tutuklandı. Ayrıca PKK/KCK'ya yönelik yapılan çalışma kapsamında 4 yıl 2 ay hapis cezası kesinleşen bir kişi cezaevine gönderildi.



Varto ilçesinde ise FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir askeri personel yakalanarak gözaltına alındı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen asker 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı. - Muş