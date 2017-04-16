Muş'ta Oy Verme İşlemi Başladı

Muş'ta oy verme işlemi başladı



MUŞ - Muş'ta Anayasa değişikliği için oy verme işlemi başladı.

Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarındaki görevliler, tercih pusulalarını hazırladıktan sonra seçmenler oy kullanmaya başladı. 819 sandığın kurulduğu Muş'ta 225 bin 417 seçmen bulunuyor. Bin 638 sandık görevlisinin görev aldığı kentte oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.