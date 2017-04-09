Muş'ta Operasyon

MUŞ'ta yapılan operasyonlarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı 8 Nisan 2017 tarihinde Bulanık ve Malazgirt ilçeleri bölgesinde, PKK/KCK terör örgütü adına faaliyet gösteren terör örgütlerinin etkisiz hale getirilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, Malazgirt İlçesi'nin Yolgözler Köyü'nde tespit edilen 12 şüphelinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Yapılan aramalarda 6 adet kaleşnikof şarjörü, 98 adet kaleşnikof fişeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet tabanca şarjörü,50 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet hücum yeleği, 6 adet PKK/KCK Terör Örgütünü simgeleyen bez parçası ve 150 gr. kenevir tohumu ele geçirildi.



Malazgirt İlçesi Tatargazi Köyü'nde PKK/KCK Terör Örgütüne üye olduğu tespit edilen 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 13 kişinin adli işlemlerinin tamamlanmasından sonra mahkemeye sevk edilecek.



- Muş