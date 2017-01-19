Muş'ta Öğrenciler Diş Taramasından Geçirildi

MUŞ (AA) - Hasköy ilçe merkezi ve bağlı köy okullarında eğitim gören öğrenciler, diş taramasından geçirildi.



Hasköy İlçe Sağlık Müdürlüğü, yaklaşık 4 bin öğrenciyi, ağız ve diş taramasından geçirdi. Öğrencilere ağız ve diş sağlığı hakkında bilgi verildi ve kitaplar dağıtıldı.





Proje kapsamında Eşmepınar Köy İlkokulunda ağız ve diş sağlığı taraması yapan Dr. Esra Karakuş, yaptığı açıklamada, merkez ve bağlı köylerde 27 okulda diş taraması yaptıklarını söyledi.





Ana sınıfı ve birinci sınıflarda öğrenim gören öğrencilere yönelik rutin sağlık taraması yaptıklarını aktaran Karakuş, "Genel olarak göz ve diş muayenesi yapıyoruz. Yılda 2 kez yapıldığı için bu çalışmalarımız ikinci dönemde de devam edecek. İlk dönemde yaklaşık 4 bin öğrencinin sağlık taramasını yaptık." diye konuştu.



Hasköy İlçe Sağlık Müdürlüğünde görev yapan Veysi Pişkin ise ilçe ve bağlı köy okullarında öğrencilere diş sağlığı ile ilgili kitapçık, diş macunu ve fırça dağıtıklarını söyledi.