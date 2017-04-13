Muş'ta "Mesai Dışı Kadın Doğum Polikliniği" Hizmeti

Muş Devlet Hastanesinde mesai saatleri içinde hastaneye gelme fırsatı bulamayan kadın hastalar için "Mesai Dışı Kadın Doğum Polikliniği" hizmeti başlatılacak.



Valilikten yapılan açıklamada, açılacak poliklinik ile mesai saatleri içerisindeki yoğunluk azaltılarak vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmet sunmak amaçlanıyor.



Mesai dışı poliklinik uygulamasından gün içerisinde hastaneye gidemeyen çalışanların kolaylıkla yararlanabileceği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Muayeneye gelen gebe vatandaşlarımızın eşleri de muayene odasına alınarak bebeklerini görme imkanı bulabilecekler. Bu uygulama sayesinde tüm vatandaşlarımız, normal mesai saatlerine bağlı kalmadan 17.00-22.00 saatleri arasında da kadın doğum poliklinik randevusu alabilecekler.



Böylelikle işlerini aksatmadan hastaneye giderek polikliniklerde muayene imkanı bulacaklardır. Muş Devlet Hastanesinde 17 Nisan 2017 tarihinden itibaren (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) kadın doğum polikliniklerinde mesai sonrası 17.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlanacaktır.



Mesai dışı poliklinik için direk polikliniğe başvurularak sıra alınacak veya MHRS üzerinden randevu alınabilecektir."