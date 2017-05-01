Muş'ta Kurtlar Sürüye Saldırdı

Muş'ta merada otlayan koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 50 koyunu telef etti, 20 koyunu da yaraladı.



Merkeze bağlı Üçevler köyü sakinlerine ait koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 50 koyunun telef olmasına neden oldu. Gazetecilere açıklama yapan köy muhtarı Aydın Subaşı, köyde besicilik yapan Hamdi Subaşı ve Meran Güner'e ait koyun sürüsünün otladıkları merada kurtların saldırısına uğradığını söyledi. Çavuştepe mevkiindeki merada otlayan koyun sürüsünün gece etkili olan yağmur nedeniyle ikiye bölündüğünü aktaran Subaşı, "Koyunların çobanı, sürüyü otlatmak için Çavuştepe bölgesine götürdü. Sürü, yağmur ve fırtına nedeniyle ikiye ayrılmış. Bir kısmı Çavuştepe bölgesinden uzaklaşınca kurtların saldırısına uğramış. Kurtların saldırdığını gören çoban köylülere haber verince bizde bölgeye giderek kaybolan koyunları aramaya başladık. 40 kişilik bir ekiple yaklaşık 5 kilometre alanı taradık. Telef olan 50 ve yaralanan 20 koyunu bulduk. Ancak kaybolan 6 koyunu bulamadık" dedi.



(Nejdet Armağan/İHA)