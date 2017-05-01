Muş'ta Kurtlar Sürüye Saldırdı

Muş'ta merada otlayan koyun sürüsüne saldıran kurtlar, 50 koyunu telef etti, 20 koyunu da yaraladı.



Üçevler Köyü Muhtarı Aydın Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyde besicilik yapan Hamdi Subaşı ve Meran Güner'e ait koyun sürüsüne otladıkları merada kurtların saldırısına uğradığını söyledi.



Çavuştepe bölgesinde otlayan koyun sürüsünün gece etkili olan yağmur nedeniyle ikiye bölündüğünü aktaran Subaşı şunları kaydetti:



"Koyunların çobanı, sürüyü otlatmak için Çavuştepe bölgesine götürdü. Sürü, yağmur ve fırtına nedeniyle ikiye ayrılmış. Bir kısmı Çavuştepe bölgesinden uzaklaşınca kurtların saldırısına uğramış.



Kurtların saldırdığını gören çoban köylülere haber verince bizde bölgeye giderek kaybolan koyunları aramaya başladık. 40 kişilik bir ekiple yaklaşık 5 kilometre alanı taradık. Telef olan 50 ve yaralanan 20 koyunu bulduk. Ancak kaybolan 6 koyunu bulamadık."