Muş'ta Kurtlar Koyun Sürüsüne Saldırdı

MUŞ'ta sürüye saldıran kurtlar, 50 koyunu telef etti.



Merkeze bağlı Üçevler Köyü Çavuş Tepe mevkiinde, Hamdi Subaşı ve Meran Güne ait koyun sürüsü kurtların saldırısına uğradı. 29 Nisan sabahı çoban tarafından otlatılmak için Çavuş Tepe mevkiine götürülen koyunların bir kısmı, akşam saatlerinde yağmur ve fırtına nedeniyle bölgeden kaçtı. İddiaya göre, koyunlar bölgeden uzaklaşınca kurtların saldırısına uğradı. Olaydan çobanın haber vermesiyle haberlerinin olduğunu söyleyen köy muhtarı Aydın Subaşı, "Haberi aldıktan sonra dün sabahın 6'sından akşama kadar dağlarda kaybolan koyunları aradık. 5 kilometrelik bir alanda 50 hayvanın leşleri ile karşılaştıştık. 20 koyun yaralanmış, 6'sını ise bulamadık. 50 bin liralık zarar var" diye konuştu.



- Muş