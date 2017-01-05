Muş'ta Köylülere 600 Soba Dağıtıldı

Muş'ta, "Murat Havzası Rehabilitasyon Projesi" kapsamında köylülere 600 soba dağıtıldı.



Muş Orman İşletme Şefi Erkan Davran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından ORKÖY teknik şartnamelerine uygun enerji tasarruflu sobaların dağıtımını 2016 yılının son aylarında yaptıklarını söyledi.



Bir sobanın ortalama maliyetinin yaklaşık 300 lira olduğunu ifade eden Davran, 2016'da 600 sobayı köylülere dağıttıklarını belirtti.