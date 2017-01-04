Muş'ta Kitap Dağıtım Töreni

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen kitap dağıtım törenine katıldı.



Yaklaşık 123 bin TL değerindeki kitaplar, öğrencilerin daha iyi eğitim almalarını ve sınavlara iyi bir şekilde hazırlanmalarını sağlamak için Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından temin edilerek öğrencilere ulaştırıldı. Selahaddin-i Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesindeki öğrencilere YGS ve LYS hazırlık kitapları, Farabi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine de TEOG ve çalışma kitapları dağıtıldı. Bir İmam Hatip Lisesi mezunu ve derneğin kurucusu olan Belediye Başkanı Feyat Asya da bu kampanyaya destek vererek öğrencilerin mutluluğunu paylaştı. Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen kitap dağıtım töreninde bir konuşma yapan Başkan Feyat Asya, Önder İmam Hatipliler Derneği üyelerine bu anlamlı kampanyalarından dolayı teşekkür ederek, "Önder bugün güçten dolayı ortaya çıkmış bir sivil toplum örgütü değildir. Özellikle 28 Şubat süreci gibi tüm ceberut yapılara karşı dik duruş sergileyen Önder, en sıkıntılı dönemlerde bile İmam Hatiplileri sahiplenmiştir. Bizler de böyle bir sivil toplum kuruluşunun mensubu olmaktan hep şeref duyduğumuzu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Önder 28 Şubat sürecinde ülke genelinde kapsamlı bir örgütlenme içine girdi. Bende acizane bu derneğin Muş şubesini kurdum. Tüzüğümüzü vermediğimizden dolayı kısa bir süre içerisinde hemen bizi aldılar. Biz biliyorduk ki bu bir şereftir, onurdur ve hiçbir şekilde yılmadık. Mücadelemizin hak olduğuna inanıyorduk. Allah'a şükürler olsun ki bu süreçleri atlattık" dedi.



"Bugün bu derneğin çatısı altında toplanan kardeşlerimiz genel merkezleri ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Selahaddin-i Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Farabi İmam Hatip Ortaokulundaki öğrencilerimizin eğitimine katkı sağlamak üzere böyle bir kampanya başlattılar" diyen Başkan Asya şöyle konuştu:



"Biz de böylesine anlamlı organizasyona desteğimizi verdik. Böyle bir çalışmanın paydaşı olmaktan mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Sizler bu ülkenin geleceğini inşa edecek bireylersiniz. Sizler dün ötekileşen ve bir kenara itilen İmam hatiplilerden olmayacaksınız. Bugün ülken her tarafında imam hatiplilerin söz sahibi olduğu bir dönem yaşıyoruz. Bu bizim için bir gurur kaynağıdır. Dolayısıyla bir kardeşiniz, bir abiniz olarak 7/24 hizmetinizde olduğumu bilmenizi isterim. İmam hatipli olmanın güzelliğini hep birlikte yaşatalım. Rabbim sizleri ve bizleri muvaffak etsin. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin. Hep başarılı olmanız dileğiyle selam ve saygılarımı sunuyorum."



Yapılan konuşmasının ardından daha önceden hazırlanan çalışma kitapları Başkan Asya, Önder İmam Hatiplileri Derneği üyeleri ve okul idarecileri tarafından öğrencilere dağıtıldı. - MUŞ