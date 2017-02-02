Muş'ta Kepçeyle Hasta Kurtarma Operasyonu

Muş'un Varto ilçesinde kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Sazlıca köyünde sobadan sızan gazdan etkilenen Sever ailesi, 2,5 saatlik çalışmanın ardından kepçeyle kurtarılarak hastaneye yetiştirildi.



İlçede akşamdan beri etkili olan kar yağışı ve fırtınanın ardından yolu kapanan Sazlıca köyünde ikamet eden Abdulkerim Sever, Perizade Sever ve Ceylan Sever, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. İhbarı alan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, belediyeye ait kepçeyi ve ambulansı Sazlıca köyüne yönlendirerek, ekiplerin bir an önce hastaları almasını sağladı. Etkili olan fırtına ve kar yağışı nedeniyle dönüş yolunda ambulansın sileceklerinin bozulması üzerine hastalar belediyenin kepçesine alınarak Varto Devlet Hastanesine getirildi.



Burada Varto Kaymakamı Mehmet Nur Çetin, İlçe Emniyet Müdürü Murat Aydın ile Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Figen Ergül tarafından karşılanan hastalar, müşahede altına alındı.



Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, Sazlıca köyünde hasta ihbarı alır almaz bir iş makinesi ve ambulansı bölgeye gönderdiklerini belirterek, "Gördüğünüz gibi ilçemiz şu anda doğal bir afet yani beyaz afeti yaşamaktadır. Kar ve fırtınadan dolayı ilçenin tüm köylerle bağlantısı kesilmiş durumdadır. Görüyorsunuz, hangi şartlarda hastalarımızı aldık. Karayolları, İlçe Özel İdaresi araçları ve belediyemizin araçlarını seferber ettik. 5,5 kilometrelik yolu 2,5 saatte açıp hastalarımızı sağ selim hastaneye belediye kepçemiz ile ulaştırdılar. Devletimiz, vatandaşlarımızın yanındadır. Tüm ekiplerimiz vatandaşların yanındadır. Çalışanların hepsine teşekkür ederim" dedi.



Karbonmonoksit gazından zehirlenen Abdulkerim Sever ise saat 02.00'de sabah namazına kalktığı sırada baş dönmesi rahatsızlığı olduğunu belirterek, "Başım dönünce zehirlendiğimi anladım. Yapılan müdahalenin ardından şimdi biraz iyiyim. Başım dönüyor. Ben, kızım ve eşim soba gazından zehirlendiğimizden dolayı Varto Kaymakamı bizi belediyenin kepçesiyle hastaneye yetiştirdi. Kendisine ve tüm ekibine teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.



Varto Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin, hastaları kepçeyle kurtaran operatör Hakkı Çiçek'i ise sosyal marketten giydirerek ödüllendirdi.



Öte yandan, Alagöz köyü yolunda mahsur kalan üçü çocuk 5 kişi de Varto Belediyesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu kurtarıldı - MUŞ