Muş'ta 'Kayıtlı İstidamın Desteklenmesi İçin Güç Birliği Projesi' Tanıtıldı

Muş Ticaret ve Sanayi Odası (MUŞ TSO) tarafından yürütülen, Alparslan Üniversitesi ile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün eş başvuru sahibi olduğu ve İş Kur Muş İl Müdürlüğünün de iştirakçi olduğu 'Muş İlinde Kayıtlı İstidamın Desteklenmesi İçin Güç Birliği Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.



MUŞ TSO konferans salonunda düzenlenen tanıtım toplantısının açılış konuşmasını yapan Proje Koordinatörü Hanifi Aydar, Muş'ta kayıtlı istihdamın arttırılarak ildeki işsizliğin ve buna bağlı göç olgusunun azaltılması yoluyla sürdürülebilir sosyoekonomik gelişmenin desteklenmesinin hedeflendiğini söyledi. Projenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı desteği kapsamında yürütüldüğünü kaydeden Aydar, "Proje kapsamında dünya, Türkiye ve bölgede kadın istihdamının analizine yönelik literatür taraması yapılmış, Muş'ta düşük kadın istihdam oranlarını anlamaya ve çözüm üretmeye yönelik 200 kadınla ve 100 işletme ile yüz yüze anket çalışması yürütülmüştür. Aynı zamanda kadınların işgücü piyasasında karşılaştıkları sorunları anlamaya ve çözüm üretmeye yönelik yerel paydaşların katılımıyla çalıştay düzenlenmiştir. Anket çalışmaları ve çalıştay neticesinde 'Muş'ta Kadın İstihdamı, Sorunlar ve Stratejik Çözüm Önerileri' başlıklı rapor hazırlanmıştır. 'Muş İlinde Kayıtlı İstihdamın Desteklenmesi İçin Güç Birliği' isimli projemizin toplam bütçesi 198 bin 92 Euro'dur. Yüzde 90 hibe destekli proje bütçesinin kalan yüzde 10'u Muş Ticaret ve Sanayi Odasının katkısı ile finanse edilmiştir. Projemizde, Muş Alparslan Üniversitesi ve Muş Organize Sanayi Bölgesi eş başvuru sahibi, İş-Kur ve 25 oda üyesi firma iştirakçi olarak projemize katkı sunmaktadırlar" dedi.



60 kişiye muhasebe ve satış-pazarlama eğitimi verildiğini dile getiren Aydar, "Üniversite mezunu ve kayıtlı istihdam olanağı bulamayan gençlere yönelik mesleki eğitim verilerek, proje iştirakçisi 25 firmada staj imkanı sağlanacaktır. Kentte duyurular yapılarak kayıtlı istihdam olanağı bulamayan gençlere ulaşılarak, seçilen 30 kişiye muhasebe yardımcısı eğitimi verilmekte ve 30 kişiye satış pazarlama teknikleri konularında mesleki eğitim verilecektir. Satış ve pazarlama eğitimi proje ortağı olan Muş Alparslan Üniversitesinin görevlendirdiği öğretim üyeleri tarafından, muhasebe yardımcısı eğitimi ise MEB onaylı olarak uzman tarafından verilmektedir. Eğitim alan kursiyerlere proje iştirakçisi olan 25 firmada staj imkanı sağlanacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapmış olduğumuz protokole göre eğitim alan ve kurs sonunda yapılacak sınav ile başarılı olan kursiyerlerimize sertifika verilecektir. Her iki eğitim programımızda Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün destekleriyle belirlenen eğitim modülleri belirlenmiştir. Muş'ta yerel düzeyde hedef gruplara yönelik gerçekleştirilecek danışmanlık, tanıtım, çalıştay, seminer ve farkındalık çalışmaları ile kayıtlı istihdamın tercih edilmesinin sağlanması, bölgede kayıtlı istihdam olanağı bulamayan üniversite mezunu gençlere yönelik mesleki kapasite arttırıcı eğitim/staj olanaklarının sağlanması, yapılacak araştırma çalışmalarıyla ilde kayıtlı kadın istihdamının artırılmasına yönelik çözüm önerileri geliştirilmesiyle sürdürülebilir kayıtlı istihdam olanakları oluşturularak; ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlanmasıdır" diye konuştu.



KOSGEB Muş İl Müdürü Kenan Mergen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürü Ramazan Turan'ın da istihdam alanında bir konuşma yaptığı tanıtım toplantısında Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Özcan Sayılgan ile Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şentürk de projenin Muş'a sağlayacağı faydalarla ilgili bir konuşma yaptılar.



Proje tanıtım toplantısı, konuşmaların ardından düzenlenen kokteylle sona erdi. - MUŞ