Muş'ta Karla Mücadele Çalışmaları

Muş Valisi Seddar Yavuz, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle sorun yaşayan vatandaşlar için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.



Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda kentte yoğun kar yağışının yaşandığını belirterek, valilik koordinesinde kara yolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kent merkezi, ilçeler ve köylerin yollarının açık tutulması için yoğun çaba gösterdiğini kaydetti.



112, 122, 155, 156 gibi acil telefonlardan doğum ve hastalık gibi ihbar ve yardım çağrılarının alındığını anımsatan Yavuz, açıklamasında şunları kaydetti:



"Alınan tüm çağrı ve ihbarlar anında değerlendirilmekte, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü paletli kar motoru, 8x8 paletli kurtarma araçları, 112 paletli ambulanslar ile koordineli bir şekilde çalışarak hastaların en yakın sağlık kurumuna intikali sağlanmaktadır. Bu kapsamda, tatbikatlar gerçekleştirilerek Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekiplerinin performansları ölçülmüştür. AFAD Arama ve Kurtarma personelimiz donanımlı araçlarımızla 7 gün 24 saat esasına göre çalışarak trafik kazalarına müdahale, acil durum ve müdahale gerektiren, dağda kaybolma, karda mahsur kalma, hasta ve yaralı taşıma gibi 100'e yakın acil olaya müdahale etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Bu eğitimler ve tatbikatlar sayesinde personelin acil durumlara müdahalede becerisini en üst düzeye taşınması hedeflenmiştir. Bu vesileyle zaman mefhumu gözetmeksizin çalışan tüm personelimize teşekkür ediyorum."



Yavuz, bazı ihbarların asılsız olduğuna dikkati çekerek, vatandaşların asılsız ihbarlarda bulunmamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.