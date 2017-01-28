Muş'ta Karla Mücadele

Muş Belediyesi karla mücadele ekipleri ana ve ara yollarda kar temizliğine başladı.



25 iş makinesiyle belediye ekipleri kentte küreme ve temizleme çalışmalarını yürütürken Belediye Başkan Vekili Aydın Özarslan yapılan işler hakkında şunları söyledi:



"3 günden beri başlayan yoğun kar yağışı dolayısıyla hem ana caddelerimiz hem de ara sokaklar, bir bütün olarak kapanmış bulunmaktadır. Gece gündüz olmak üzere oluşturduğumuz ekiplerimizle 25 tane greyder ve kepçelerden oluşan iş makinelerimizle aralıksız olarak önce ana caddelerimizi, akabinde de arka sokakları temizleme çalışmaları devam ediyor.



Yol kenarındaki araçlar sorun



Tabi çok yoğun bir şekilde yağdığı için temizlediğimiz yollar da hemen arkamızdan tekrar kapanmaktadır. Şu anda kar kalınlığı bir metreyi aşmış durumda Açtığımız yollarda hemen tuzlama işlemi yapıyoruz. Ancak yol kenarlarında park edilmiş araçlar çalışmalarımızı büyük ölçüde engelliyor."