Muş'ta 'Kariyer Günleri' Etkinliği

Muş Valisi Seddar Yavuz, 'Kariyer Günleri Projesi' kapsamında spor lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.



185 öğrencinin eğitim gördüğü spor lisesinde ilk olarak öğretmenlerle bir araya gelen Vali Seddar Yavuz, burada öğretmenlere hitap etti. Öğretmenliğin zor ve meşakkatli bir meslek olduğunu belirten Vali Yavuz, "Çünkü insan yetiştirmek sabır ve bir o kadar da emek işidir. Siz değerli okul yöneticilerimizden ve öğretmenlerimizden ricam gençlerimize ve çocuklarımıza hayatları boyunca rehber olabilecek paradigma listeleri hazırlanmasında yardımcı olmanızdır. Başta kendilerine, ailelerine, topluma, vatanına, milletine faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlayın" dedi.



"Kendinizi ırkçılık virüsüne teslim etmeyin"



Daha sonra tek tek sınıfları gezen Vali Yavuz, öğrencilere meslek seçimleri ve hayatta nasıl yol izleyebilecekleri konusunda tavsiyelerde bulundu. Öğrencilere hitaben bir konuşma yapan Yavuz, "Malazgirt zaferiyle 1071'de Türkler, Kürtler ve diğer Müslüman milletler arasındaki birliktelik, bir sözleşmeye bağlandı. Dolayısıyla 1071 Zaferi ve toplumsal sözleşmesi bu şehre farklı bir kimlik ve kişilik kazandırıyor. Bu kimlik ve kişilik İslam'la yoğrulmuş ve Anadolu Selçuklu'yu, Osmanlı'yı, Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturmuştur. Bizim bu bin yıllık medeniyet tarihimizde etnisite hiç olmadı. Biz böyle bir milletin evlatlarıyız. O nedenle her zaman söylediğim gibi bir kez daha söylüyorum, kendinizi ırkçılık virüsüne teslim etmeyin. Bizim bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Görüldüğü gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşına makam ve mevki verirken kimsenin memleketine, etnik kökenine bakmıyor, bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Yeter ki siz kendinizi iyi yetiştirin, çalışın ve okuyun" dedi.



"Bugün 3 milyon Suriyelinin sığındığı ülke Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir. Iraktan Afganistan'dan Çeçenistan'dan, Bulgaristan'dan gelenlere de hep kucak açmış yurt olmuş ülke Türkiye'dir" diyen Yavuz şöyle konuştu:



"Sizler, spor lisesinde okuyorsunuz, sizler sahip olduğunuz bireysel başarılarınızdan dolayı seçilerek bu okula geldiniz. Her alanda olduğu gibi sporda da başarı sürekli çalışmayı ve disiplini gerektirir. Kendinize bir hedef belirleyin ve seçtiğiniz yol doğru yol ise asla vazgeçmeyin. Başarısızlıkların yüzde 90'ı insanların zihinlerinde kurdukları engeller ve bariyerlerdir. Siz deneyin olmazsa tekrar deneyin ama asla bırakmayın. İyi ahlaklı bir insan olmayı prensip edinin. Ben inanıyorum ki bu salonda Valilik makamına gelebilecek, doktorluk, mühendislik, hakimlik, savcılık, öğretmenlik yapacak; iyi insan, iyi vatandaş olacak çok sayıda gencimiz var. Hepinize başarılar diliyor, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum."



Öğrencilerden gelen soruları cevapladıktan sonra Vali Yavuz, öğrencilerle toplu resim çektirdi. - MUŞ