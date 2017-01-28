Muş'ta Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

Muş'ta, 3 gündür aralıksız devam eden kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi.



Kent merkezinde kar kalınlığı 1,5 metreye ulaşırken, yoğun kar yağışının ağırlığına dayanamayan ağaçlar ise kırıldı. Kar yağışı nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadığı kentte trafikte zaman zaman aksamalar yaşandı. Kar yağışı nedeniyle iş yerlerini açmakta zorlanan esnaf ise kendi imkanlarıyla karla mücadeleyi sürdürüyor.



2 gündür kar yağışının aralıksız devam ettiğini belirten taksi şoförü Hakan Demir, büyük bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi. Kent merkezinde kar kalınlığının neredeyse 2 metreyi bulduğunu kaydeden Demir, "Esnaflarla birleşerek kar küreme motoru aldık. Belediye ekiplerinin yetişemediği yerleri kendi imkanımızla temizliyoruz. Bu nedenle çok zor durumdayız. 24 saat hizmet verebilsin diye taksi durağımızın önünü açmaya çalışıyoruz" dedi.



Demir, "Bir an önce kar küreme ve iş makinelerinin şehir merkezine girmesini istiyoruz. Bizleri arayıp da hastası veya yolcularının olduğunu diyen vatandaşlarımız var. Ambulanslar çıkış yapamadığı için vatandaşlar taksilerden medet umuyor. Ancak kar nedeniyle taksilerimiz de mahalle aralarına giremiyor. Vatandaşa hizmet verebilmek için yetkililerden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.



Esnaf İbrahim Eren ise 2 gündür kar yağışından dolayı yolların kapalı olduğunu kaydederek, "Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, araçlarımızı çıkaramıyoruz. Ara sokaklar henüz kapalı. Ayrıca yerler buz olduğu için yürümekte bile zorluk çekiyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ