Muş'ta Kan Bağışına Yoğun İlgi

Muş Kızılay Kan Bağışı Merkezi, yargı mensuplarına yönelik kan bağışı kampanyası düzenledi.





Adalet Sarayı'nda düzenlene bağış kampanyasına kurum çalışanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.





Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Kenan Şeker, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kızılay olarak 1868 yılında Hilal-i Ahmer olarak çıktıkları yolda başarı öyküsünü devam ettirdiklerini söyledi.



Türkiye'deki kan faaliyetlerine ilk olarak 1921 yılında başlandığını ve 1938 yılından sonra ülkede ilk kan nakli gerçekleştiğini belirten Şeker, ülkenin bu alanda geriden gelmesinde rağmen, kan bankacılığı yolunda hızlı bir mesafe kat ettiğini belirtti.



Kızılay olarak 2016 yılında 2015 yılında aldıkları miktarın üzerine yüzde 11'lik artış yaparak 2 milyon 141 bin ünite kan aldıkdıklarını aktaran Şeker şöyle konuştu:



"Kızılay olarak ülkemizin kan ihtiyacının yüzde 92'sini karşılamışken, Muş'ta, bölgemizde 36 hastane, ülke çapında da bin 300 hastanenin kan ihtiyacının karşılıyoruz. Kızılay olarak sadece ülkenin kan ihtiyacını değil, aynı zamanda kök hücre ihtiyacını da karşılamaktadır. 2016 yılında 90 bin kök hücre bağışçısını havuza katarak, 190 bağışçıdan oluşan havuzumuz oldu. Türkiye'de kan ihtiyacının çok fazla. Yılda yaklaşık 2,5 milyon ünite kan ihtiyacımız var. Genel olarak kışın kan bağışı konusunda sıkıntı yaşamaktayız. Bu aylarda ihtiyacı karşılamakta zorlanmaktayız. Yılbaşında kan stoklarımız 20 binin altına düştü ve kırmızı alarm seviyesine geçtik. Böyle olunca da vatandaşlarımızın duyarlılığı arttı. Şu anda 40 bin üniteye ulaşmış durumdayız. Kan acil değil, sürekli olan bir ihtiyaçtır. Biz, sürekli vatandaşlarımızla, bağışçılarımıza irtibat halinde olarak ve kampanyalar düzenleyerek kan stoklarımızı arttırmaya çalışıyoruz. Tabi kan stoklarımızın artması, bizim değil, bağışçılarımızın başarısıdır. Bu bağlamda bağışçılarımıza şükranlarımızı sunuyorum.



Yeni yılda hedef 8 bin ünite kan toplamak



Muş Kan Bağışı Merkezi olarak, 2016 yılında hedeflerinin 8 bin ünite olduğunu dile getiren Şeker, "Bunun yüzde 90'ınını gerçekleştirdik. 2017 yılındaki hedefimiz 8 bin ünite kan toplamaktır. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri kadın bağışçı sayımızın az olmasıdır. Türkiye'de kadın bağışçı sayımız düşük. 'Her kan veren kadın sultandır' sloganımız var. Bölgemizde başta kadınlarımız olmak üzere herkesi kan bağışına destek vermelerini davet ediyorum." diye konuştu.