Muş'ta Kadınlar İş Hayatına Hazırlanıyor

Muş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen 'Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor' projesiyle kadınlar iş hayatına hazırlanıyor.



Muş Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen ve ortakları Hasköy ile Korkut halk eğitim merkezi müdürlükleri olan 'Değerler Değişiyor Kadınlar Üretiyor' proje kapsamında Hasköy ilçesinde açılan 3 kursta, kadınlar iş hayatına hazırlık yapıyor. Yaşları 25 ile 40 arasında değişen kursiyerlerin katıldığı aşçılık, kuaförlük ve dikiş-nakış kurslarıyla kadınların mesleki eğitim becerilerini geliştirmeleri sağlanırken, işsizliğin azaltılması ve iş piyasasına kalifiye eleman yetiştirilmesi adına önemli çalışmalar yapılıyor. Toplam proje bedelinin 192 bin Euro olduğu kurslara katılan kadınlar, gün başına 6 Euro gibi bir kazanç da sağlıyorlar. Kursiyerler bu sayede hem mesleği eğitim alarak iş hayatına hazırlanıyor hem de sağladıkları kazançla aile bütçesine katkı sunuyorlar.



Hasköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Veysel Acar, ilçede devam eden kursları ziyaret ederek bilgi aldı. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Acar, ilçe halkının talepleri ve istihdam alanları oluşturmak amacıyla çeşitli kurslar açtıklarını söyledi. Acar, "Bu anlamda Muş Mesleki Eğitim Merkezi ile birlikte Avrupa Birliği destekli Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte bir proje gerçekleştirmekteyiz. İlçemizde kadın giyimi, aşçılık ve kuaförlük alanlarında toplamda 3 kurs açmış bulunmaktayız. Bu kurslarımızda toplam 45 öğrencimiz eğitim almakta. Bununla birlikte kurs bittikten sonra girişimcilik kursları açacağız. Sonrasında kursiyerlerimiz kendi alanlarında 10 günlük bir staj yapacaklardır. Bizim amacımız her ne kadar değerler değişse de kadınlarımız geçmişte olduğu gibi üretmeye devam edeceklerdir. Kadınlarımız bu girişimcilik belgelerini aldıktan sonra kendilerine ait iş yeri açabilme özgürlüğüne kavuşabileceklerdir. KOSGEB'e başvurup desteklerden yararlanabileceklerdir. Gördüğümüz kadarıyla kursiyerlerimiz yaptıkları işten memnunlar ve bunu da iş hayatında gerçekleştirmeye kararlılar. Bize bu imkanı sağladığı için devletimize, hükümetimize, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza, Muş Mesleki Eğitim Merkezimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Projemizin toplam maliyeti yaklaşık olarak 192 bin Euro'dur. Biz kurs boyunca kursiyerlerimiz için ekipmanları temin ettik, onların ihtiyaçlarını karşıladık. Ayrıca kursiyerlerimize günlük 6 Euro bir ödeme gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu. - MUŞ