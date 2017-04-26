Muş'ta Kaçak Sigara Operasyonu

Muş'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 5 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından merkeze bağlı Sungu Beldesinde sigara kaçakçılığı kapsamında yürütülen çalışmalarda bir şahsın ev ve işyerinde yapılan aramalarda 5 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildiği belirtildi. Açıklamada, "Olayla ilgili şüpheli şahıs firarda olup yakalanması çalışmaları devam etmektedir. Halkımızın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadele kapsamında operasyonlarımıza kararlılıkla devam edilecektir. Vatandaşlarımızın 156 ve 155 hatlarına yapacakları her türlü ihbarlar emniyet ve asayişin sağlanması konusunda katkı sağlayacaktır" denildi. - MUŞ