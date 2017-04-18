Muş'ta İşsizliği Azaltma Çalışmaları

Muş Belediyesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, gençlerin çalışma hayatında istihdamının kolaylaştırılması ve işsizliğin azaltılması için iş birliği protokolü imzaladı.



Muş Belediyesinde düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Feyat Asya, istihdama yönelik her türlü programın paydaşı olmaktan gurur duyduklarını söyledi.



Gençlerin meslek edinerek istihdam edilmesi konusunda çeşitli kurslar açtıklarını anımsatan Asya, "Kursların sonunda gençlerin tercih ettikleri mesleklerde istihdamlarını kolaylaştırdık. Bunun yanı sıra merkezi yönetimimizin programlarını kendi yerelimizde uygulamaya çalışıyoruz. 'Milli İstihdam Seferberliği ve Cazibe Merkezleri Programı' gibi ilimiz için çok önemli iki projede de başarılı sonuçlar alınması için çaba sarf ettik ve ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızca başlatılan bu programa da gereken desteği vererek genç kardeşlerimizin meslek sahibi olarak istihdam edilmeleri için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Milli Eğitim Müdürü Metin İlci de konuyla ilgili olarak, "Bakanlığımız, 'Okul-Sektör İşbirliği' kapsamında Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu oluşturulması ve işsizlerin istihdamının kolaylaştırılması için bir genelge yayımladı.



Genelgeye göre mesleki ve teknik eğitim alanında yapılacak çalışmalarda kamu kurumlar, yerel yönetimler ve meslek kuruluşları işbirliğinde gerçekleştirilecek. Programın amacı 2023 vizyonuna uygun sürdürülebilir ekonomi ve sosyal gelişimi sağlamak, ülkenin sahip olduğu genç nüfusu avantaja çevirmektir." dedi.