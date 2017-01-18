Muş'ta 'İl Koordinasyon Kurulu' Toplantısı

Muş Vali Vekili Ali Sakar'ın başkanlık İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.



Valilik Toplantı Salonunda yapılan ve Vali Vekili Ali Sakar'ın başkanlık ettiği toplantıya; Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, ilçe kaymakamları, bölge müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanlarıyla kamu kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Ali Sakar, yapılan ve yapılması planlanan projelere değindi. Muş-Batman arasında yol yapılacağını ifade eden Ali Sakar, "Sayın Valimiz Seddar Yavuz'un geldiği günden beri üzerinde durduğu en önemli konulardan biri olan ilimizi Batman iline bağlayan yeni bir yol ağının oluşması konusunda yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğünce Muş-Batman yolu, Türkiye yol ağına dahil edilmiştir. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızın, ülkemize karşı uygulanan ekonomik terörü dikkate alarak yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken; israfın önlenmesi ve tasarrufun sağlanması için de azami gayret göstermeleri gerekmektedir" dedi.



2016 yılında 830 projenin yapıldığını ifade eden Ali Sakar, "Bu projelerimizden 585'i tamamlanmış, 95 projemiz devam etmekte, 17 projemiz ise ihale aşamasında ve 133 projemize başlanılmamıştır. Projelerimizin, toplam proje bedeli 2 milyar 263 milyon 398 bin 586 TL, önceki yıllar harcaması 1 milyar 79 milyon 80 bin 697 TL, 2016 yılı ödeneği ise 445 milyon 328 bin 47 TL'dir. Yılsonuna kadar yapılan harcama 328 milyon 766 bin 234 TL olup yüzde 95 oranında fiziki gerçekleşme ve yüzde 74 oranında ise nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" diye konuştu.



Muş'ta inşaat mevsiminin kısa sürmesi nedeniyle devam eden projelerle ve 2017 yılında gerçekleşecek projelerle ilgili çalışmalara ve ihalelere hız verilerek inşaat sezonu açılır açılmaz işe başlanması gerektiğinin altını çizen Sakar, şunları kaydetti:



"Kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın arttırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılmasında kamu kurum ve kuruluş amirleri sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. Toplantıda, mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen, koordinasyon ve işbirliği gerektiren hususların, ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından yerine getirilmesi ve alınan kararlar hakkında gerekli iş ve işlemlerin zamanında yapılarak valiliğimize bilgi verilmesi gerekmektedir."



Toplantı, kurumların sunumlarının ardından katılımcıların görüş ve önerileriyle sona erdi. - MUŞ