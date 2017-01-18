Muş'ta Gösteri ve Yürüyüş Alanları Belirlendi

Muş'ta gösteri ve yürüyüş alanları tespit edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanunu kapsamında miting alanlarının yeniden belirlendiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Valiliğimizce 10 Ocak 2017 tarihi itibarıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında ilimizde miting alanları belirlenmiştir. Öncelikli miting alanı Tren Garı önü İstasyon Caddesi üzerinde bulunan Şehir Spor Salonu Önü toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Toplanma alanından başlayacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşüne İstasyon Caddesi'ni takiben Tren Garı önüne kadar devam edilecektir. Miting alanı olan Tren Garı önünde miting yapıldıktan sonra buradan dağılım sağlanacaktır. Alternatif miting alanı olarak Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Su Deposu Önü toplanma alanı olarak belirlenmiştir. Toplanma alanından başlayacak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü Cumhuriyet Caddesi'ni takiben PTT Caddesi'ne dönülerek miting alanı olan Belediye Binası önüne kadar devam edilecektir. Miting alanı olan Belediye Binası önünde miting yapıldıktan sonra buradan dağılım sağlanacaktır. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü ile ilgili afiş, pankart ve ilanların asılacağı ve yapıştırılacağı yerler, miting süresince Tren Garı önünde bulunan miting alanıdır."