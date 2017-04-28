Muş'ta "Geçici Askeri Güvenlik Bölgesi" Uygulaması

Muş'ta bazı bölgelerin "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Doğansu-Muş Atış ve Tatbikat Alanı ile Erikbağı- Adilcevaz-Bitlis Atış Alanı'nın 8-12 Mayıs tarihlerinde "geçici askeri güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.



Açıklamada, bu bölgelere ilişkin detaylı bilgiye Valiliğin internet sitesinden ulaşılabileceği kaydedildi.