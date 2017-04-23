Muş'ta "Fotoğraf Makineni Kap Gel" Etkinliği

Muş Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından "Fotoğraf Makineni Kap Gel" etkinliği düzenlendi.



Etkinlik kapsamında bir araya gelen amatör ve profesyonel fotoğrafçılar, Kale Mahallesi'ndeki tarihi camiler ve Meryem Ana Kilisesi'nde çekimler yaptı.



Sosyal sorumluluk alanında farklı proje ve etkinliklerle gençleri buluşturduklarını belirten Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Deniz Koçmen, Muş'un tarihi ve kültürel mekanlarını tanıtmak amacıyla "Fotoğraf Makineni Kap Gel" etkinliği düzenlediklerini anımsattı.



Gençlerin zamanlarını kahve köşelerinde geçirmelerini istemediklerini belirten Koçmen, her hafta farklı ilçelerde tarihi ve kültürel zenginlikleri gençlere tanıtacaklarını söyledi.



Etkinliğe katılan yaklaşık fotoğrafçılar ise tarihi mekanlar hakkında bilgi aldıklarını ve bu yerlerin fotoğrafını çektiklerini söyledi.