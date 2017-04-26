Muş'ta Fetö/pdy Soruşturması
Muş'ta, İl Sağlık Müdürü Yavuz Akbulut, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Muş'ta, İl Sağlık Müdürü Yavuz Akbulut, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Sağlık Müdürü Akbulut hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Akbulut'un emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.