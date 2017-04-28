Muş'ta Fetö/pdy Operasyonu: 4 Tutuklama

Muş'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklandı.



Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt mensuplarınca kullanılan kriptografik yazışma programı olan Bylock'u kullandığı tespit edilen şahıslara yönelik 25 Nisan 2017 tarihinde yapılan operasyonda 10 şahsın yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adli makamlara çıkartılan şahıslardan 4'ünün tutuklandığı, 2 şahsın da adli kontrol şartı ile 4 şahsın ise savcılık tarafından serbest bırakıldığının belirtildiği açıklamada, "Ayrıca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda İl Sağlık Müdürü de gözaltına alınmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" denildi. - MUŞ