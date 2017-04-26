Muş'ta Fetö Operasyonu: 2 Gözaltı

Muş'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet teşkilatına yönelik yapılan operasyonda 2 öğretmen gözaltına alındı.



Alınan bilgilere göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün emniyet teşkilatı içindeki üyelerinin sivil mahrem imamlarına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Muş'ta 2 öğretmen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce ihraç edilen bazı polislerle aynı evde kaldıkları tespit edilen öğretmenlerin, örgütün emniyet imamı oldukları ve polisleri yönlendirdikleri öğrenildi.



Gözaltına öğretmenlerin emniyetteki sorguları sürüyor. - MUŞ