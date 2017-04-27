Muş'ta Fetö Operasyonu: 1'i Komiser 51 Polis Açığa Alındı

Muş’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarda 1’i komiser toplam 51 polis açığa alındı.

Muş'ta Fetö Operasyonu: 1'i Komiser 51 Polis Açığa Alındı

Muş'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il genelinde yürütülen çalışmalarda 1'i komiser toplam 51 polis açığa alındı. - MUŞ

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