Muş'ta Engellilere Yönelik Kurslar Devam Ediyor

Muş Özel Eğitim ve İş Uygulama Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Yıldırım, merkezde 3 kademenin bir arada eğitim öğretim gördüğünü söyledi.



Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, orta ve ağır düzey engelli bireylerin eğitim gördüğü tek okul olduklarını belirtti.



Merkezde 3 ile 23 yaş arasında engelli öğrencilerin bulunduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:



"Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurslarda mezun olan öğrencilerimiz var. Mezun olan öğrencilerin dışarıda hiçbir işi olmadan dolaşmaları bizi endişelendiren bir durum. Biz de bu nedenle mezun olanların okulla ilişkilerinin devam etmesini ve bir işle meşgul olmaları için Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açtığımız 3 kursla onları tekrar burada tutmaya çalışıyoruz. Velilerimizin de isteğiyle geçen yıl bir olan ana sınıfı sayımızı bu yıl 3'e çıkardık. Bu hem bizim hem de veliler için güzel bir gelişme. Çünkü özel eğitime ne kadar erken başlarsanız o kadar verim elde edersiniz."