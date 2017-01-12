Muş'ta Elektrik Faturasını Ödemeyen Köyün Suyu Kesildi

Muş'ta merkeze bağlı Bağlar köyünde elektrik faturası ödenmeyen su deposunun elektriği kesildi.



Bağlar köyündeki su deposunun bir süre elektrik borcu ödenmeyince 120 bin liralık fatura geldi.



Faturanın da ödenmemesi sonucu deponun elektriği kesilince susuz kalan köylüler duruma tepki gösterdi.



Köyde yaşayan Şükran Yorucu, yaptığı açıklamada, sularının yaklaşık 6 aydır elektrik borcu yüzünden akmadığını söyledi.



Yorucu, "Köyümüzde hayvanlar için kullanılan suyu su kuyusunda ihtiyacımızı karşılıyoruz. Su çamurlu olduğu için sağlık sorunları yaşıyoruz." dedi.



Remziye Çiçek ise çamurlu suyla yemek yaptıklarını söyledi.



Ayrıca su sıkıntısı nedeniyle bir süredir çocuklarına banyo yaptıramadığını dile getiren Çiçek, "Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bu soğuk havada her gün bu çamurlu suyu taşıyoruz. Elektrik borcunu vermeyenlerin sıkıntısını borcuna sadık olanlar da çekiyor." diye konuştu.