Muş'ta El Sanatları Kursu Açıldı

Muş Halk Eğitim Merkezince, Taşoluk köyünde açılan el sanatları kursuna kadınlar ilgi gösteriyor.



Taşoluk Köyü Ortaokulunda düzenlenen kursa katılan kadınlar, yaptıkları çalışmalarla aile bütçesine katkı sağlıyor.



Okul Müdürü Muhterem Özden, gazetecilere, amaçlarının, kadınların meslek öğrenerek sosyal yaşama katılımlarını sağlamak olduğunu söyledi.



Usta öğretici Özlem Yağmur ise kursiyerlerin çok istekli olduğunu belirterek, "Bu kurs sayesinde bayanlarımız evden çıkarak sosyal yaşama katılma şansı buldu. Burada amaç kursiyerleri daha sosyalleştirmek, evinde bir şeyler yapıp satarak maddi destek sağlamaktır." dedi.



Kursiyerlerden Cemile Can ise kurs sayesinde boş zamanlarını değerlendiğini ve aile bütçesine katkı sağladığını dile getirdi.