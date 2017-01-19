Muş'ta Eğitim

Muş Milli Eğitim Müdürü Cevdet Arslan, eğitim-öğretim yılının birinci dönemini değerlendirdi.



Arslan, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından bazı öğretmenlerin açığa alındığını, bazılarının da ihraç edildiğini anlatarak PKK'ya müzahir 155 öğretmenin de açığa alındığını hatırlattı.



Açığa alınan veya ihraç edilen öğretmenlerin yerine ücretli öğretmenlerin takviye edildiğini ve eğitimde herhangi bir aksamanın yaşanmadığını belirten Arslan, son iki yılda akademik ve sosyal alanda önemli başarılar elde ettiklerini ifade etti.



Arslan, TEOG'da başarı ortalamasını 49 puandan 54 puana yükselttiklerini kaydederek, karne alacak öğrenci ve velilere yönelik de tavsiyelerde bulundu.



Öğrencilerin ikinci döneme daha hazırlanması için velilerin yardımcı olmasını isteyen Arslan, şöyle devam etti:



"Tatil demek, defterden, kitaptan ve okuldan kopmak değildir. Mutlaka çalışmamız lazım. Çocuklarınız ders notlarını beklediğiniz seviyede olmadığı zaman, onlara kızmayın, morallerini bozmayın. Veli kızdığı zaman, daha aksi bir durum ortaya çıkabilir. Onun için, çocuğumuza kendilerinin önemli olduğunu hissettirmeliyiz. Şefkati, sevgiyi çocuklarımızdan esirgemememiz lazım."



Kentte 5 bin 30 derslikte 123 bin öğrencinin eğitim gördüğünü kaydeden Arslan, 500'ü ücretli, toplam 6 bin 291 öğretmenin görev yaptığını aktardı.