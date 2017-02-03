Muş'ta Çiftçilere Tarım Sigortası Anlatıldı

Korkut ilçesinde çiftçiler, tarım ve hayvancılık sigortası hakkında bilgilendirildi.



Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Türkiye Tarım Sigortaları Sistemi (TARSİM) Erzurum Bölge Müdürü Meriç Özdemir, çiftçilerin 28 Şubat tarihine kadar buğdaylarını sigortalatmaları gerektiğini söyledi.



TARSİM kapsamında ilk kez hayvan hırsızlığının da sigorta kapsamına alındığını ifade eden Özdemir, sigorta yaptırmayan çiftçilerin herhangi bir zarar talebinde bulunamayacaklarını belirtti.