Muş'ta "Cazibe Merkezleri Yatırım Destek Programı"

Muş (AA) - Muş Valisi Seddar Yavuz, kentin Cazibe Merkezleri Yatırım Destek Programı'ndan faydalanması gerektiğini söyledi.



Öğretmenevi konferans salonundaki toplantıda konuşan Vali Yavuz devletin yatırım teşvik paketinin önemine değindi.



Yatırım destek ve tanıtım üzerine çalıştay yapıldığını anımsatan Vali Seddar Yavuz şunları söyledi:



"Eğer cazibe merkezleri yatırım destek programından da faydalanamaz ve kaçırırsak korkarım ki Muş bir daha belini doğrultamaz. Çevrelerinizdeki bütün illere siz artık gıpta ile bakar ve burada nüfusu tutamazsınız.



O yüzden bu belki önümüze gelmiş en önemli ve kıymetli şanslardan bir tanesi ve bunu iyi değerlendirmeliyiz. Başka şansımız yok."



Verilecek desteklerle ilgili usul ve esasların belirlendiğini de ifade eden Yavuz, "Usul esaslar belirleniyor, belirli bir ölçek var. Her yatırımı buradan destekleyeceğiz diye kural yok. Bir istihdam şartımız var. Ama şunu görüyorum tekstil kente başladık. 3 ay gibi kısa bir sürede bitirdik. Muş şartlarında tarihi bir rekordur. 6 bin metrekare yeri 3 ayda bitireceğiz deseydik kimse bize inanmazdı. Çünkü inşaatların 2-3 sene sürdüğü bir şehirde siz 3 ayda 6 bin metrekare kapalı alan yapabiliyorsanız, istenirse bu şehrin neler yapabileceğin de görmüş oluyoruz."



Toplantıya kamu kurumlarının müdürleri, iş adamları, mahalle ve köy muhtarları katıldı.