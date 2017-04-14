Muş'ta Bir Belediyeye Daha Kayyum Atandı

Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanlığı'na, İlçe Kaymakamı Hacı Arslan Uzan görevlendirildi.



'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla yargılaması devam eden ve bir süre önce İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan Bulanık'a bağlı Rüstemgedik Belde Belediye Başkanı Abdullah Aydın'ın yerine Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan kayyum olarak atandı. Muş Valiliği tarafından yapılan görevlendirmenin ardından beldeye giden Hacı Arslan Uzan, görevine başladı.



Göreve başladıktan sonra İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Uzan, Rüstemgedik Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı'nın 11.04.2017 tarihli yazısıyla görevden alınmasının ardından Muş Valiliği tarafından kendisinin görevlendirildiğini söyledi. 14 Nisan itibariyle yeni görevine başladığını belirten Uzan, "Belediyeye gidip yeni göreve başladık. İlk olarak personelle bir araya geldik. Şu anda belediyenin mali iş ve işlemlerini inceliyoruz. Bu incelemelerin ardından tüm imkanlarımızla vatandaşlarımıza hizmet sunacağız. Artık terör örgütü destekçisi değil, vatandaşın yanında olan bir belediyecilik anlayışıyla vatandaşımızın hizmetinde olacağız" diye konuştu. - MUŞ