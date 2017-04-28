Muş'ta Bilim Şenliği

Muş Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bilim şenliği etkinliği düzenlendi.



Okul bahçesinde düzenlenen bilim şenliğine Vali Seddar Yavuz, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Programda bir konuşma Vali Seddar Yavuz, kardeşlik vurgusu yaptı. Malazgirt Zaferi'ni hatırlatan Vali Yavuz, "Bu şehir göklerinde merhum Sultan Alparslan'ın ve kutlu askerlerinin ruhaniyetinin dolaştığı kutlu bir şehirdir. Bu şehirde yaşayanlar kutlu insanlardır. Çünkü biz Malazgirt'ten bir Anadolu Selçuklu, bir Osmanlı ve bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkardık. Biz Malazgirt'te kader birliği yaptık ve bu kader birliği bize İslam medeniyetin liderliğini ve eşsiz bir İmparatorluğu'nun kapılarını açtı. Biz 1000 yıldır kardeşiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak 80 milyon insanımızı aynı gözle görmemizin sebebi de din kardeşliğimizdir. Bizim gibi düşünen insanlar yeniden küresel bir güç olmak ve 150 yıldır İslam Dünyasında akan kan ve gözyaşına dur demek için büyük çaba sarf etmektedir. Bizler devletimizin kudretini ve şefkatini en iyi şekilde göstermekteyiz. Sosyal yardımlarımız ile daima vatandaşlarımızın yanında olurken vatanımıza, bayrağımıza göz diken hainlere de devletimizin kudretini göstermekten asla geri durmayacağız. Farklı algı oluşturmak isteyenlerin şehre hizmet edilmediği iddialarına asla itibar etmeyin. 21 aydır bu şehirde görev yapıyorum ve bu şehirde 2016 yılında 200 milyon TL sadece sosyal yardım dağıtıldı ve 3 milyar TL yatırım yapıldı. Daha önce Uşak Valiliği yaptım, emin olun Muş'ta eğitim yatırımlarında Uşak iline göre çok iyi bir konumdayız. Köy okullarımızda dahi akıllı tahtalar bulunmaktadır" dedi.



Gençlerin geleceğin teminatı olduğunu ifade eden Vali Yavuz, "Geleceğimizin teminatı siz gençlerin bu ülkenin başbakanı, valisi olmanız bizleri memnun edecektir. O yüzden bilim ve teknolojide küresel güçlerle mücadele etmek için siz gençlere de görev düşmektedir. Bu ülkeyi Irak'a, Suriye'ye çevirmeye çalışanlar şunu iyi bilsinler ki; bu millet sahip olduğu kadim medeniyetine sahip çıktıkça onlar asla muvaffak olamayacaklardır. 15 Temmuz hain darbe girişimde milletimizin dik duruşu bunun en güzel örneği olmuştur. Bu bilim şenliğinde emeği geçen okul müdürümüzden, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize en derin sevgilerimi iletiyorum, hepinize başarılar diliyorum" diye konuştu.



Vali Yavuz'un konuşmasının ardından Rekabet Kurumu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan stantları gezdi. - MUŞ