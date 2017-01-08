Muş'ta Besicilerin Kış Çilesi

Türkiye'yi etkisi altına alan karakış havancılığın önemli merkezlerinden biri olan Muş'ta besicilere zor anlar yaşatıyor. Besiciler, yaz boyu topladıkları çeper, ot ve samanları zorlu kış şartlarında kızaklarla hayvanlarına ulaştırıyor.



Muş'un Korkut ilçesine bağlı Değirmitaş köyündekiler yaz aylarında biçerek bir araya topladıkları çeper, ot ve samanları köyün çıkışında toplayıp zorlu kış döneminde hayvanlarına yediriyor. Besiciler, zaman zaman bir metreyi aşan karda kendi çektikleri tahta kızaklarla hayvanlarına yaklaşık 1 kilomere uzaklıkan yiyecek taşıyor. Değirmitaşı köyü Muhtarı Cevdet Taşdemir, yazın ovada biçip biriktirdikleri otları, kışın şartlarında hayvanlarına zorlukla ulaştırdıklarını söyledi. Taşdemir, "Köyümüzün geçim kaynağı hayvancılıktır. Köyde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiririz. Yazın köymüzün çıkışına getirdiğimiz saman, ot ve çeperleri tahta kızaklarla harkas ahırına ya da hayvanlarını yemlediği yere taşır. Tabi bu taşıma kolay değildir. Kar ve soğuk anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getiriyor. Hayvanlara otunu yedirdiğimiz çeperlerin salyarını da soba ve tandırlarda yakacak olarak kullanıyoruz" dedi