Muş'ta "Atletizm Hakemlik" Kursu

Muş'ta, Atletizm İl Temsilciliği ve Atletizm Federasyonu tarafından "Atletizm hakemlik" kursu açıldı.



Atletizm İl Temsilcisi Aydın Koçlardan, yaptığı açıklamada, Muş'ta hakem eksikliğini gidermek için Atletizm Federasyonu işbirliğiyle hakemlik kursu açtıklarını söyledi.



Kursa, Diyarbakır, Bingöl ve Antalya illerden katılımların olduğunu dile getiren Koçlardan, ilin atletizmde başarıya yükselmesi için en sağlıklı şekilde hakem yetiştirme gayreti içerisinde olacaklarını kaydetti.



Gençlik Merkezi'nde açılan kursa 35 hakem adayı katıldı.