Muş'ta Asayiş Operasyonları

Muş'ta farklı hırsızlık ve dolandırıcılık olayları sonrası yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden 10'unun serbest bırakıldığı belirtildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına yönelik yürüttüğü çalışmalarda il genelinde farklı tarihlerde yapılan 4 hırsızlık ve 1 dolandırıcılık olayı ile ilgili olarak gözaltına alınan 15 kişi'den 10'unun serbest bırakıldığı bildirildi.



Açıklamada, kentte her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğine de ayrıca vurgu yapıldı.