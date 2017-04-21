Muş'ta Asayiş Operasyonları

Muş'ta çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarıyla ilgili yapılan operasyonlarda, 14 kişi gözaltına alındı.



Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından hırsızlık ve dolandırıcılık olaylarına yönelik yapılan çalışmalarda, 12 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen açıktan cep telefonu hırsızlığı olayının faili, çalınan cep telefonu ile birlikte yakalandığı ve çıkartıldıkları adli makamlar tarafından salıverildiği belirtildi. 14 Nisan 2017 tarihinde kentteki bir esnafı bin 300 lira dolandıran 5 şüpheli şahsın, yapılan çalışmalar neticesinde Bitlis'te yakalandığının belirtildiği açıklamada, "Şüpheli şahıslar alınan ifadelerinin ardından salıverilmiştir. 16 Nisan 2017 gecesi iş yerinin kilidini kırarak içeride bulunan televizyonun çalınması olayının failleri olan 3 şüpheli şahıs çaldıkları televizyon ile birlikte yakalanmıştır. 16 Nisan 2017 tarihinde bir iş yerinde bulunan para kasasını açarak içerisinde bulunan 2 bin 500 TL'nin çalınması olayının faili 2 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 17 Nisan 2017 tarihinde park halindeki otonun camını kırarak otodan hırsızlık olayına karışan yaşı küçük 4 şüpheli şahıs yakalanmış, ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir" ifadeleri kullanıldı. - MUŞ