Muş'ta Akıllı Belediyeciliğin Altyapısı Oluşuturulacak

Muş Belediyesinin, vatandaşlara en iyi ve en hızlı belediye hizmetini sunmak için akıllı belediyeciliğin altyapısını oluşturacağı bildirildi.



Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı yazılı açıklamada, kent bilgi, bilgi yönetim, elektronik belge yönetim ve coğrafi bilgi sistemi gibi birçok teknolojik uygulamaları hayata geçireceklerini belirtti.



Bu kapsamda Netcad programıyla işbirliği yaptıklarını bildiren Asya, şunları kaydetti:



"Kent genelinde numarataj, bina ve iş yerlerinin tespiti için saha çalışması yapacağız. Yaklaşık bir milyon maliyetli uygulamayla harita ve planların sayısallaştırılması, veritabanının oluşturulması, verinin güncel tutulması ve bir bölümünün web sitesinden sunulması için çalışmalara start verildi. Bu sistemle hizmetlerin daha verimli, hızlı ve az maliyetle sunulması, adres bilgi sisteminin oluşturularak, numarataj işlemlerinin hızlandırılması, doğru bir numarataj sisteminin kurulması ve uygulama yazılımları ile vatandaşa sorunsuz bir hizmet verilmesi sağlanacak."



Yeni uygulamayla kaçak yapılaşmayı da kontrol altına alacaklarını aktaran Asya, emlak, çevre temizlik vergisi gibi gelirlerin artırılması, su ve kanalizasyon sistemlerinin daha iyi işletilmesi, kente ait tüm bilgilerin sayısal ortamda tutularak gerekli analizlerle karar destek sisteminin oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.



Bunun hem vatandaş hem de belediye için ciddi bir zaman tasarrufu sağlayacağını kaydeden Asya, ayrıca vatandaşların e-imar uygulamasıyla imar durumlarını da bu sistem sayesinde sorgulayabileceğini ifade etti.