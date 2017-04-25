Muş'ta 85 Bin Dekara Şeker Pancarı Ekilecek

Muş ve bağlı bölgelerde bu yıl 85 bin dekarlık alana şeker pancarı ekileceği bildirildi.



Muş Şeker Fabrikası Merkez Bölge Mühendisi Yunus Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde 3 bin 774 çiftçinin 2017-2018 kampanyası çerçevesinde 85 bin dekar alanda pancar ekimi yapacağını söyledi.



Çiftçiler tarafından bugüne kadar yaklaşık 13 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleştiğini anlatan Okyar, "Etkili yağış nedeniyle pancar ekiminde birkaç gün gecikme oldu. Havanın yağışsız geçmesi halinde mayıs ayanın ortalarına kadar pancar ekimi bitirilmiş olacak." dedi.



Geçen yıl çiftçiden 365 bin ton pancar aldıklarını kaydeden Okyar, şöyle konuştu:



"Bu yıl yaklaşık 400 bin ton pancar almayı hedefliyoruz. Bundan yaklaşık 50 bin ton kristal şeker üretimi yapılacak ve Muş ekonomisine yaklaşık 150 milyon lira katma değer sağlanacak. Fabrikamıza bağlı merkez bölgede 37 bin 350, Korkut ilçesinde 4 bin 820, Hasköy ilçesinde 3 bin 880, Güroymak ilçesinde bin 200, Bingöl'de 750, Bulanık ilçesinde 23 bin ve Malazgirt ilçesinde 14 bin dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirilecek."



Muş Sulama Birliği Başkanı Zülküf Erikli ise pancara verilen 210 lira taban fiyatın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü belirterek, "Bu açıdan kota sıkıntısı yok. Şeker Fabrikası'nda kota fazlalığı var. İsteyen çiftçimize yeterince kota dağıtılıyor." dedi.