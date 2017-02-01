Muş'ta 6 saat bekleyen 400 yolcu, yola çıktı



Bölge illerinden gelen 11 otobüste seyahat eden yaklaşık 400 yolcu, kar ve tipi yüzünden 6 saat otogarda beklemek zorunda kaldı.



Muş'ta 4 gün aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi şehirlerarası karayollarında ulaşımı durdurdu. Yolların kapanmasıyla Muş'u Bingöl, Ağrı ve Bitlis'e bağlayan yollarda taşıtlarda bulunan yolcular, mahsur kaldı. Bölgeden batı illerine giden 11 otobüs ve yaklaşık 400 yolcu, Muş otogarında 15.00'den 21.00'e kadar yolların açılmasını bekledi. Otogarda mağdur olan vatandaşlar için kriz masası oluşturuldu. Uzun süren bekleyişin ardından yetkililerden yolların açılması bilgisini alan yolcular tekrar otobüslerine bindi ve AFAD'ın gözetiminde yola çıktı.