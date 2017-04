Muş'ta 57. Alaya Vefa Yürüyüşü

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Gençlerden Şehitlere Vefa: 57. Alay Vefa Yürüyüşü' kapsamında Muş'ta yürüyüş düzenlendi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen program Hacı Şeref Camiinde kılınan sabah namazı ile başladı. Namaz çıkışı Vali Seddar Yavuz, Belediye Başkanı Feyat Asya ve Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez tarafından katılımcılara çorba ikram edildi. Ardından burada toplanan gençler ve vatandaşlar Türk bayrakları eşliğinde hava şehitliğine yürüdü. Hava şehitliğinde okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından program sona erdi. Program sonunda Muş Valisi Seddar Yavuz burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ecdadı anmak için bir araya geldiklerini hatırlatarak gönül borçlarını ödemek için sabah namazında buluştuklarını söyledi.



"Milletleri büyük yapan elbette geçmişine olan bağlılığı ve vefasıdır" diyen Yavuz, şöyle konuştu:



"Bugün ülkemizin her bir köşesinde şühedaya olan saygı, hürmet, geçmişe olan sadakatimiz her türlü takdirin üzerindedir. Büyük milletlerin en önemli özellikleri vefalarıdır. Biz de ham olsun bu vefaya sahibiz. Özellikle 7 düvelin ülkemize saldırdığı ve işgal etmek istediği bir dönemde milletimiz tüm unsurlarıyla bu şer güçlere karşı verdiği en büyük derstir. O yüzden de Çanakkale tarihimiz açısından dönüm noktasıdır ve bu topraklara yine göz dikenler, bizi bölüp parçalamak isteyenler bugünlerde işbaşındadır. Milletimiz her daim uyanık ve dimdik ayaktadır. Her türlü şerri ve saldırıyı bertaraf edecek kudrete sahiptir. Saflarımızı sıklaştıralım, bir birimizi daha çok sevelim ve fitne tohumlarına asla müsaade etmeyelim, ülkemize yönelen hain girişimleri de boşa çıkartalım bu duygularla bir kez daha şehitlerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin."



Programa Vali Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Cem Karoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Sönmez, kamu kurum amirleri, vatandaşlar ve gençler katıldı. - MUŞ